Corona-Pleite in Graz"Cafe Corner" ist zahlungsunfähig und wird nicht mehr aufgesperrt

Das Cafe Corner in Graz-Puntigam ist zahlungsunfähig. Der Betreiber sperrt es nicht mehr auf © KK

"Meine Frau Silvia weint seit drei Tagen durch“, sagt Franz Moitz, und auch er klingt betroffen und traurig. Wegen dem Coronavirus mussten die beiden Mitte März ihr Sportlokal Cafe Corner in der Triesterstraße zusperren. Personalkosten, Miete, Steuern, Versicherungen und weitere Rechnungen galt es weiter zu bezahlen, Einnahmen kamen aber keine mehr herein. Zudem habe es schon in den Monaten davor aufgrund des strikten Rauchverbots in der Gastronomie monatliche Umsatzeinbußen von über 30 Prozent gegeben. Nun musste Franz Moitz, der das beliebte Lokal seit 2008 führt, die Notbremse ziehen: Eine Insolvenz wurde angemeldet.