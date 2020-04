Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Vasoldsberg

Knapp 60 Feuerwehrleute haben am Mittwoch

einen Brand im Obergeschoß eines Wohnhauses in Vasoldsberg (Bezirk

Graz-Umgebung) gelöscht. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in

Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand, aber das Obergeschoß

wurde komplett zerstört, teilte die Feuerwehr Vasoldsberg mit.