Blumen können gerade jetzt "Nahrung der Seele" sein © FUCHS Juergen

"Es schaut schlecht aus, wenn wir nicht vor Muttertag wieder aufsperren dürfen", sagt Edith Schiffer von "Schiffer's Blumenstube". "Das ganze Frühjahrsgeschäft fällt heuer weg, so etwas wie jetzt habe ich noch nie erlebt", meint die Floristin. Am 9. April hätte man in Eggersdorf 30-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Das Fest muss erst einmal verschoben werden.