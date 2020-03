Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Durch die Corona-Sperren gerät der traditionsreiche Circus Knie in Existenznot. Mit Crowdfunding hofft man nun auf Spenden. Ein Besuch im Geisterzirkus.

Nach drei Vorführungen ging für den Circus Knie in Seiersberg der Vorhang zu © Julian Melichar

Es liegt nicht in der Natur des Zirkus, sesshaft zu werden. Im Falle des traditionsreichen Circus Knie ist dieser untypische Fall durch die Corona-Krise jedoch Realität geworden. Im März hat Louis Knie junior mit Kind, Kegel und Tieren seine Zelte in Seiersberg aufgeschlagen. Mit dem Plan, bis April zu bleiben. Doch nach nur drei Vorführungen ging der Vorhang zu. Nun sitzt er mit seinem Team auf unbestimmte Zeit in Graz fest.