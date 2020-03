Leser meldeten in der Nacht auf Samstag Fluggeräusche am Himmel. Austro Control hat keine Erklärung dafür.

Eine offenbar merkwürdige Nacht © KLZ/Kanizaj

"Es handelte sich um ein Geräusch wie ein Geschwader", schilderte ein Kleine Zeitung Leser aus Graz. Am Samstag zwischen drei und vier Uhr in der Früh sei es zu einem ungewöhnlichen Lärmpegel am Himmel gekommen. Er sei hinaus in den Garten und habe bemerkt, dass auch Nachbarn ratlos in den Himmel starrten.