Corona-Fall im Schulumfeld Volksschule in Hart bei Graz war vorübergehend geschlossen

Der Mann einer Lehrerin ist an Corona erkrankt, die Pädagogin ist in Quarantäne, der Bürgermeister hat die Schule vorübergehend geschlossen. Kinder kamen heute keine mehr in die Schule. Ab Freitag werden auch Kinderkrippe und Kindergarten geschlossen. Betroffen sind in Summe knapp 400 Kinder.