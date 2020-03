44-Jähriger wurde beim Diebstahl in Kalsdorfer Supermarkt auf frischer Tat ertappt. Mit einem flüchtigen Komplizen soll er in mindestens neun Fällen zugeschlagen haben.

Diebe zielten auf alkoholische Getränke ab © KLZ/Scheriau

Mit tatkräftiger Hilfe eines Supermarktdetektives konnte die Polizei einen rumänischen Serien-Ladendieb ausforschen und festnehmen. Der Detektiv hatte am Samstag in einem Supermarkt in Kalsdorf bei Graz zwei Männer dabei beobachtet, wie sie in der Getränkeabteilung Flaschen zum Diebstahl vorbeiteten. Er verständigte die Polizei, eine Streife wurde zum Supermarkt geschickt.