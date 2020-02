Kleine Zeitung +

Kaufhausdetektive schritten ein Burschen traten 14-Jährigen und filmten mit

Um an Bargeld zu gelangen, haben zwei 14-Jährige in Seiersberg einen Gleichaltrigen im Einkaufszentrum getreten, geschlagen - und das am Handy gefilmt. Kaufhausdetektive schritten ein und hielten einen Teenager fest.