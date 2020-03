In drei Wochen finden in Graz-Umgebung Gemeinderatswahlen statt. Doch was macht diesen Bezirk aus? Haben Sie die Antworten auf unsere 25 Fragen?

Im Bezirk Graz-Umgebung: Luftsprünge auf dem Schöckel © Astrid Artner

Graz-Umgebung - das unbekannte Wesen? Ein Bezirk, der schwer zu greifen ist. Was hat der Osten mit dem Westen zu tun, was der Norden mit dem Süden? Was verbindet einen Dobler mit einem Frohnleitner, was eine St. Mareinerin mit einer Übelbacherin?