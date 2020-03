Im Juli wurde eine Radfahrerin auf einer Trainingsfahrt am Schöckl angefahren, stundenlang festgehalten und mit dem Tod bedroht. Am Donnerstag steht dafür ein Mann (35) vor Gericht.

© Helmut Karner

Am Donnerstag steht in Graz ein 35 Jahre alter Mann vor Gericht, der im Juli des Vorjahres eine Radfahrerin entführt und mit dem Umbringen bedroht hat. Die junge Mutter (27) war mit dem Fahrrad am Schöckl auf einer Trainingsfahrt, als sie von einem Auto zu Sturz gebracht wurde.

Gegen halb fünf Uhr am Nachmittag hatte die Sportlerin ihr Haus verlassen, um „eine kleine Runde mit dem Rennrad“ zu drehen. Eine Stunde wollte sie aus bleiben, doch sie war um 21 Uhr noch immer nicht Hause. Ihr Lebensgefährte unternahm eine Suchaktion – ohne Erfolg. Daraufhin verständigte er die Polizei und startete einen Aufruf in den sozialen Medien. Kurz nach 23.30 Uhr verbreitete sich dann unter den Suchkräften aus Feuerwehr, Polizei und zahlreichen Helfern die Nachricht wie ein Lauffeuer: „Sie ist wieder zu Hause!“ Was die junge Frau der Polizei schilderte, klang wie ein Albtraum – und erwies sich doch als Realität.