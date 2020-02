Ein kleiner Bub hat am Mittwoch seine Mutter auf den Balkon "gesperrt". Weil er die Tür verriegelte, konnte die Frau nicht zurück in die Wohnung.

Durch das zum Lüften geöffnete Fenster konnte ein Polizist einsteigen © FF Kalsdorf

Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Kalsdorf: Ein Kleinkind hat am Mittwochvormittag seine Mama, die kurz am Balkon war, ausgesperrt und auch die Tür verriegelt. Die Frau konnte einen Nachbarn auf sich aufmerksam machen, der die Polizei verständigte. Die Feuerwehr Kalsdorf rückte sofort gemeinsam mit der Polizei an. Ein Polizist konnte über eine Leiter durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster einsteigen und die Balkontür öffnen.