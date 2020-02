Grüner Gemeinderatswahlkampf"SPÖ und ÖVP tun so, als sei es ihre Gemeinde"

Facebook

Grüne Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten in Frohnleiten © Grüne Stmk/Philipp Podesser

Die steirischen Grünen haben am Mittwoch beim Wahlkampfauftakt in Frohnleiten zur GR-Wahl am 22. März die Kommunalebene als "Einstiegsebene" betont. In Frohnleiten nördlich von Graz selbst will man endlich wie in den meisten Gemeinden in Graz-Umgebung den Einzug schaffen. Gerade Kommunen könnten in Themen wie Klimakrise und Lebensqualität viel erreichen, so Landessprecher Lambert Schönleitner.