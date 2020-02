Für einen 22-Jährigen endete der Faschingsumzug in Kalsdorf in der Justizanstalt Jakomini, er und zwei Polizisten wurden leicht verletzt.

Streit bei Faschingsumzug endete für einen Beteiligten in der Justizanstalt © GEPA pictures

Mehrere Jugendliche gerieten am Samstag gegen 17 Uhr bei einem Faschingsumzug in Kalsdorf in Streit, dabei stürzte eine Person zu Boden. Ein Polizist, der nicht im Dienst war, beobachtete diesen Vorfall und wollte den Streit schlichten. Daraufhin wurde er von mehreren Personen aus der Gruppe angegriffen und selbst zu Sturz gebracht.