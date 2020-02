Facebook

Sechs Feuerwehren bei Brand in Stiwoll im Einsatz © FF Stiwoll

In einem landwirtschaftlichen Gebäude in Stiwoll brach am Sonntag gegen 15 Uhr Feuer aus - entdeckt wurde der Brand von der Straße aus: Ein Autofahrer blieb sofort stehen und versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen, die Gemeindesekretärin, die das Feuer ebenfalls bemerkt hatte, rief gleich direkt den Kommandanten der FF Stiwoll, Günter Kriegl, an.