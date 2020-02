Facebook

Ein russischer Soldat im Jahr 1945 in der Oststeiermark © KK

Vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg und mit ihm das Dritte Reich zu Ende. In den letzten Zügen liegend wehrte sich das Nazi-Regime im Frühjahr 1945 gegen den drohenden Untergang: Die Steiermark wurde so zum erbittert umkämpften Kriegsschauplatz. Städte wurden bombardiert und die Rote Armee kämpfte sich Ort für Ort durch die Oststeiermark vor. Wenige Wochen später war der Krieg zu Ende. Es begann die Besatzungszeit und entbehrungsreiche Jahre des Wiederaufbaus.

Schwerpunkt Wendejahr 1945

Die Kleine Zeitung widmet heuer dem Wendejahr 1945 einen historischen Schwerpunkt. Dieser soll aber nicht nur die weltpolitischen Folgen des Zweiten Weltkriegs oder etwa die neuerliche Staatsgründung Österreichs beleuchten, sondern legt auch einen Fokus auf die Steiermark: Wie erlebten die Menschen vom Ennstal bis in die Südsteiermark das Jahr 1945?

Erzählen Sie uns Ihre Erlebnisse

Dafür suchen wir Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus dem ganzen Land, die uns ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Haben Sie Interesse, Ihre Erinnerungen mit uns zu teilen oder haben Sie noch Aufnahmen aus 1945, melden Sie sich per E-Mail oder auch per Post in unseren Regionalbüros.