Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nutzer finden ab sofort bis zu 200 Mittagsmenüs im Raum Graz © mittag.at

Es ist quasi noch warm - jenes ganz frische Service, das es ab sofort auch im Großraum Graz spielt: Das Startup "mittag.at" listet die Mittagsmenüs von Lokalen, Gasthäusern und Restaurants in der Umgebung des Nutzers auf. Was 2016 in Linz seinen Ausgang hatte und mittlerweile auch in Wien und Salzburg geboten wird, steht nun eben auch Grazer Feinspitzen zur Verfügung.