In einem Haus in Stiwoll brach in der Nacht auf Montag ein Feuer aus. Die Katze weckte daraufhin ihre Besitzerin durch heftiges Kratzen - und warnte somit noch vor dem Brandmelder.

Die Feuerwehr brachte den Ofen ins Freie © FF Stiwoll

Im Ortsgebiet von Stiwoll brach am Montag kurz vor 3 Uhr früh in einem Haus ein Brand aus. Doch bevor der Brandmelder losging, schlug schon die Katze beharrlich Alarm und weckte ihre Besitzerin. "Die Katze hat zu kratzen begonnen", schildert Feuerwehrkommandant Günter Kriegl von der FF Stiwoll. Als die Besitzerin wach war, brachte sich die Katze im Dach des Hauses in Sicherheit - ihr Frauchen rannte aus dem Haus und verständigte die Feuerwehr.