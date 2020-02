8:7 ist die aktuelle Mandatsverteilung zwischen SPÖ und ÖVP in der kleinen Gemeinde St. Oswald bei Plankenwarth im Westen von Graz. Die Sozialdemokraten wollen diese knappe Mehrheit halten, die Volkspartei will der SP dabei einen Strich durch die Wahl-Rechnung machen.

Den Wahlkampf um den Gemeinderat führen in St. Oswald traditionell nur SPÖ und ÖVP © Jürgen Fuchs

Zwei Parteien sind es, die in St. Oswald bei Plankenwarth zur Gemeinderatswahl antreten. "Wie eigentlich eh immer", schmunzelt Andreas Staude (SPÖ), der bereits seit über 20 Jahren das Bürgermeisteramt innehat. Daher sieht er auch keinen Grund, die Liste großartig zu ändern: "Vorne bleibt das meiste gleich, hinten finden sich ein paar neue Namen", so Staude. Er selbst werde "selbstverständlich" als Listenerster weitermachen und wünscht sich für den Wahltag ein kleines Plus seiner Fraktion. 2015 gab es ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Nur 76 Stimmen trennten die beiden Fraktionen damals und das bei 1055 Wahlberechtigten. Seit der damaligen Gemeinderatswahl gibt es eine 8:7-Mandatsverteilung.