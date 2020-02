Facebook

Die Wogen rund um die Asbest-Causa gehen hoch © Elmar Gubisch

Die Asbest-Causa rund um die Deponie Frohnleiten schlägt immer höhere Wellen. Nach dem Bericht der Kleinen Zeitung richtet sich FPÖ-Klubobmann Stefan Hermann in der Landtagssitzung am Dienstag per dringlicher Anfrage an Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ). Unter anderem wollen die Freiheitlichen wissen, ob der Behörde „Missstände bei der sachgemäßen Lagerung der Asbestabfälle bekannt gewesen“ sind und ob ausgeschlossen werden könne, dass es zu einer Gefährdung der Bevölkerung gekommen sei. „Die behördlichen Kontrollinstanzen und die Deponieverantwortlichen scheinen bei der Ablagerung von Asbest nicht die notwendige Sorgfalt walten haben lassen“, sagt Hermann.