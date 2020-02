Facebook

Die Schöckl-Seilbahn ist aktuell nicht in Betrieb © Michael Saria

Wie prognostiziert, sorgt auch heute das Tief "Petra" für kräftige Stürme. Und wie am Dienstag muss auch am heutigen Mittwoch die Schöckl-Seilbahn dem Umstand Tribut zollen und eine erzwungene Pause einlegen: Aus Sicherheitsgründen steht die Seilbahn derzeit still.