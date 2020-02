Heftige Sturmböen lassen an diesem Dienstag nicht nur die Schöcklseilbahn still stehen. Derzeit sind Einsatzkräfte auch auf der A2 und in Frohnleiten im Einsatz.

Einsatz auf der A2 (Symbolfoto) © KLZ/HOFFMANN

Mit mehr als 120 km/h fegen in diesen Minuten Sturmböen auch über die Steiermark und hinterlassen ihre Spuren. So steht an diesem Dienstag seit mehreren Stunden die Schöckl-Seilbahn still.