Mit einem Tag der offenen Tür und einem Festakt wurde Donnerstag das neue Verwaltungszentrum offiziell eröffnet. Das alte Gemeindeamt in Judendorf war modernisiert und vergrößert worden. In Summe wurden 6,7 Millionen Euro investiert.

In Gratwein-Straßengel

Feierliche Eröffnung des neuen Zentrums © KK

Ungewöhnlicher Tag im neuen Gemeindeamt in Gratwein-Straßengel. Donnerstag wurde das Verwaltungszentrum, wie es offiziell heißt, eröffnet. Zunächst gab es einen Tag der offenen Tür. „Es waren sicher 700 Leute da, das ist wirklich schön und wertschätzend für uns“, so Katharina Urdl-Neuhold, Mitarbeiterin in der Marktgemeinde.