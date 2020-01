Facebook

Maximilian Weigl auf der Bühne der Burgspiele Stubegg © Herwig Heran

Von 1980 bis 2018 war Maximilian Weigl Pfarrer in der Marktgemeinde St. Marein bei Graz, die Pfarre heißt St. Marein am Pickelbach, am Samstag ist er im 80. Lebensjahr verstorben. Zuvor war Weigl Kaplan in der Pfarre Leibnitz (1972 bis 1980) sowie Kaplan und Spiritualprovisor in der Pfarre Passail (1965 bis 1971).