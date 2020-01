In Gössendorf fanden am Samstag die steirischen Dartmeisterschaften statt. Einen Bewerb gab es für Leute im Rollstuhl - die noch dazu mit Augenbinde spielten.

Dartspielen, ohne etwas zu sehen © Michael Kornhäusel

Besonderer Bewerb im Rahmen der Steirischen Dartmeisterschaften in Gössendorf: Am Samstag waren auch im Sportler im Rollstuhl am Start. Erschwerend: Sie spielten mit Augenbinde, sahen also die Scheibe nicht. Blind und sitzend zu spielen war für die Teilnehmer ein ungewöhnliches Erlebnis. Möglich macht dies ein "sprechender" Dartautomat, der Anweisungen gibt. Den Paradart-Bewerb gewann übrigens Christopher Weiland (Lebenshilfe) vor Manfred Halpfer (ÖZIV) und Herbert Winterleitner (Soziale Projekte Steiermark).