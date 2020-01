Kleine Zeitung +

Zahlreiche Bauvorhaben Mehr als 60 Millionen Euro für neue Volksschulen in Graz

Der Bau der vierten Volksschule in Andritz soll im nächsten Gemeinderat in Graz beschlossen werden. Das Projekt verzögert sich um ein Jahr. Das schulische Angebot wird aber auch in weiteren Bezirken ausgebaut. Dies sind die nächsten großen Brocken in Graz.