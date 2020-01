In der nächsten Gemeinderatssitzung soll der Bau der neuen Volksschule in Andritz beschlossen werden. Welche Millionen-Projekte beim Schulausbau sonst noch auf der Agenda stehen.

Viele Grazer Schüler dürfen sich über neue Schulen freuen (Sujet) © Juergen Fuchs

Für zukünftige Grazer Taferlklassler und ihre Eltern steht in den kommenden Tagen die Schuleinschreibung auf dem Programm. Auch der Grazer Gemeinderat hat in seiner Februar-Sitzung das Thema Schule auf der Agenda. Der Baubeschluss für die vierte Volksschule in Andritz soll dabei fallen. Fertiggestellt soll der 21-Millionen-Euro-Bau an der Statteggerstraße dann bis 2022 – ein Jahr später als ursprünglich geplant.