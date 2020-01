Nach Nationalrats- und Landtagswahl heben die Kampagnen für die Gemeinderatswahlen am 22. März an. Die Großwetterlage spricht stark für die ÖVP, die „Partei der Ortschefs“.

Am 22. März wird in allen steirischen Gemeinden außer Graz gewählt © Jürgen Fuchs

Und wieder werden die Karten neu gemischt. Nach der Nationalrats- und der Landtagswahl im Herbst 2019 stehen die nächsten Urnengänge an. Es ist zwar nur ein Wahltag, aber eigentlich sind es 285 Wahlen, die am 22. März abgehalten werden, wenn alle Steirer außer die Grazer ihre Gemeinderäte wählen.



Die steirischen Parteigeschäftsführer und Strategen in den Zentralen wissen daher auch, dass ein politischer Trend bei diesen Urnengängen nur bedingt hilft. „Da geht es um ganz spezielle Themen in den Gemeinden, vielfach auch um die Persönlichkeiten in der Kommunalpolitik und Rivalitäten“, bestätigt etwa ÖVP-Geschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg, dass er sich über die für die Türkisen günstige Großwetterlage freut, sich die ÖVP-Kommunalpolitiker aber am 22. März darauf einfach nicht verlassen können.