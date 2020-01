Gelegentlich werden die blechernen Polizei-Attrappen entwendet - und tauchen später wieder auf. Erfunden wurden sie in der Weststeiermark.

"Vinzenz" gibt es in vielen Formen und dient auch problemlos dem Privatmann © Juergen Fuchs

So mancher musste da schmunzeln, als im November des Vorjahres die Polizei eine „Fahndung“ ausschrieb – und zwar nach einem „Kollegen“. Aus der Gemeinde Laßnitzhöhe war ein „Polizist“ verschwunden, der am Straßenrand seinen Dienst versehen hatte. Er sei „Polizist, rund 180 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur, steht in aufrechter Haltung, trägt eine blaue Einsatzuniform mit weißer Tellerkappe und ist aus Blech“, hieß es launig.