Lenkerin fuhr in Fernitz zum Einkaufen, kurz danach brannte ihr Auto.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brennendes Auto (Sujet) © Matze - Fotolia

Und wieder brannte ein Auto auf einem Parkplatz: Eine 51-Jährige aus Graz-Umgebung fuhr am Freitagachmittag in Fernitz zum Einkaufen und stellte ihren Wagen am Parkplatz des Spar-Supermarktes ab. Kurz danach brannte es im Motorraum des Wagens. Sofort wurde die örtliche Feuerwehr alarmiert, die rückte mit zehn Kräften aus und löschte den Brand.