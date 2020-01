Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Rothbart © KLZ/Hassler

Zehn Jahre lang war Stefan Rothbart das Aushängeschild der Grünen in Stattegg - jetzt tritt er von der ersten Reihe zurück. Wie in einer Aussendung verlautbart "übergibt er das Staffelholz" an seinen Kollegen Helmuth Binder.