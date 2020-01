Jeden Freitag wollen wir es genau wissen und zwar von Ihnen: Die Mini-Skigebiete in Graz-Umgebung haben ihre Pisten fertig präpariert. Waren Sie dort schon einmal Skifahren?

Diese Woche hatte der Kindergarten Eggersdorf Spaß auf der Wimmerlift-Piste © FB/www.wimmerlift.at

Die Weihnachtsferien sind Geschichte und damit ist auch die Hochsaison in den steirischen Skigebieten vorbei. Während also eigentlich die winterliche Nebensaison beginnt, gab es für den Wimmerlift in Eggersdorf bei Graz zu Wochenbeginn erst den Saisonstart. Auf 500 Meter Seehöhe beginnt das Skivergnügen eben spät und endet früh.