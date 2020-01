Auf die Neujahrsbabys heißt es noch warten, aber in der Nacht auf Silvester kam es im Osten von Graz zu einer Geburt im Rettungsauto. Die kleine Theresa hatte es besonders eilig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ROTES KREUZ GRAZ-UMGEBUNG

Ein Baby ist in der Steiermark in der Nacht auf Dienstag in einem Rettungswagen zur Welt gekommen. Wie das Rote Kreuz berichtete, erblickte die kleine Theresa im Gemeindegebiet von Weinitzen (Bezirk Graz-Umgebung) das Licht der Welt. Das Baby ist 49 Zentimeter groß und wiegt 2,93 Kilogramm. Mutter und Kind, beide gesund, wurden ins Landeskrankenhaus Graz gebracht.