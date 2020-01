Was 2020 neu wird

Seit November wird die Mautstelle St. Michael schrittweise umgebaut und verbreitert. Zudem kommen je zwei Videomautspuren © Beate Pichler

Zehn Euro hin, ein Euro her. Fenster zu. Schranken auf. Hat sich dieses Prozedere an der Gleinalmtunnel-Mautstelle St. Michael zuletzt pro Tag viele Tausend Mal wiederholt, so gibt es für Autofahrer seit 1. Jänner nur noch 50 Cent zurück.