© FF Kainbach

Ein durch starken Wind gebrochener Baum ist am Montag in der Früh östlich von Graz auf zwei fahrende Pkw gestürzt, wobei keine der Fahrzeuginsassinnen verletzt wurde. Die beiden Lenkerinnen hielten an, dabei fuhr einem der Pkw ein Kleintransporter auf. Auch dabei wurde niemand verletzt, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.