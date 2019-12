Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag in eine Fischerhütte in Thal bei Graz ein und stahlen Vorräte und Werkzeug ebenso wie einen Rasenmäher und eine Biertischgarnitur. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht beziffern.

Buchstäblich alles, was nicht niet- und nagelfest ist, haben Einbrecher aus einer Fischerhütte in Thal bei Graz mitgehen lassen. Laut Polizei brachen die unbekannten Täter in der Nacht auf Sonntag in die Hütte ein. Der angerichtete Schaden ist beträchtlich.