In der Grazer Triester Straße passierte Sonntagfrüh ein Verkehrsunfall: Ein alkoholisierter Kroate hat die Herrschaft über seinen Pkw verloren, er und sein Beifahrer wurden schwer verletzt.

Sonntagfrüh krachte ein Lenker aus Kroatien gegen ein Verkehrszeichen - am Auto entstand Totalschaden © FF Seiersberg

In den frühen Morgenstunden des Sonntag passierte in der Triester Straße in Graz ein Unfall. Ein Kroate (25) und sein Beifahrer (26) fuhren stadtauswärts und wollten ein anderes Fahrzeug überholen. Dabei verlor der Lenker die Herrschaft über seinen Pkw, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen.