In Übelbach hatte ein SUV eine Verkehrstafel gerammt © FF Deutschfeistritz

Endlich fließt der Verkehr seit Freitag zweiröhrig durch den Gleinalmtunnel, doch schon am Samstag wurde schon wieder eine Totalsperre der Pyhrn Autobahn notwendig: Auf der A9 hat sich in Fahrtrichtung Graz bei Übelbach Samstagnachmittag kurz nach 14 Uhr ein Unfall ereignet. Dabei blieb es aber nicht: Auch kurz vor dem Gleinalmtunnel (in Fahrtrichtung St. Michael) krachte es eine Viertelstunde darauf. Und kurz nach 16 Uhr musste der Gratkorntunnel gesperrt werden - vor dem Tunnel 3 ereignete sich ein Unfall, in den zehn Fahrzeuge verwickelt waren. Die Polizei ging zunächst von zwei verletzten Personen aus. Die A9 wurde in Fahrtrichtung Süden für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung war (Stand 16.25 Uhr) noch nicht eingerichtet.