Im Gratkorntunnel kam es zur Massenkarambolage - acht Fahrzeuge waren verwickelt © FF Gratkorn Markt

Endlich fließt der Verkehr seit Freitag zweiröhrig durch den Gleinalmtunnel, doch schon am Samstag wurde schon wieder eine Totalsperre der Pyhrn Autobahn notwendig: Auf der A9 hat sich in Fahrtrichtung Graz bei Übelbach Samstagnachmittag kurz nach 14 Uhr ein Unfall ereignet. Dabei blieb es aber nicht: Auch kurz vor dem Gleinalmtunnel (in Fahrtrichtung St. Michael) krachte es eine Viertelstunde darauf. Und kurz nach 16 Uhr musste der Gratkorntunnel gesperrt werden - vor dem Tunnel 3 ereignete sich ein Unfall, in den acht Fahrzeuge verwickelt waren. Die A9 wurde in Fahrtrichtung Süden für den gesamten Verkehr gesperrt.