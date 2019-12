Lieferwagen der Post und eines Paketdienstes stießen vor dem Verteilerzentrum in Kalsdorf zusammen. 26-Jährige wurde mit Rettung ins Spital gebracht.

Unfall vor dem Post-Verteilerzentrum © FF Kalsdorf

Die vielen kleinen Helferlein des Christkinds sind in den letzten Tagen vor dem Heiligen Abend im Vollstress. Da kann schon einmal eine kleine Unaufmerksamkeit passieren. In Kalsdorf krachten am Freitagmorgen ein Lieferwagen der Post mit dem Fahrzeug eines Paketzustelldienstes zusammen. Der Unfall endete relativ glimpflich.