Beim Verladen eines Quad in einen Kleintransporter hat sich am Mittwoch ein 43-Jähriger schwer verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 43-Jährige wollte ein Quad (Sujetbild) verfrachten, als dieses plötzlich zurücksprang und er sich schwer verletzte © Michael Krüger - Fotolia

In Frohnleiten hat sich Montagnachmittag ein 43-jähriger Leobner schwer verletzt, als er ein vierrädriges Kraftfahrzeug – ein so genanntes Quad – mit laufendem Motor in seinen Kleintransporter verladen wollte. Dabei war ihm ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung behilflich.