Den Ehering einer "Berta" und zahlreiche weitere Schmuckstücke lagen schon seit Monaten auf dem Feld in Hausmannstätten. Einbrecher dürften ihn entsorgt haben.

Ein Teil des gefunden Schmucks © LPD Steiermark

Wenn man beim Spaziergang einfach so auf einen kleinen "Schatz" stößt... Passiert ist das einem Steirer Anfang November in Hausmannstätten. Er war damals zu Fuß im Bereich des Haydnwegs unterwegs, als er in einem Acker mehrere Schmuckschatullen erblickte. Sofort verständigte er die Polizei.

Die Beamten der Polizeiinspektion Hausmannstätten sammelten den Schmuck ein und stellten fest, dass er dort schon seit Monaten gelegen sein dürfte. In den Schmuckkästen befanden sich viele Ringe, Ketten, Broschen und andere Stücke unterschiedlichen Werts. Auffällig ist vor allem ein Ehering, der auf der Innenseite die Gravur "Berta 29.7.77" aufweist.

Suche nach Besitzern

Die Polizei geht davon aus, dass der Schmuck von Einbrüchen stammt und von den Tätern aus noch unbekannten Gründen entsorgt wurde. Die Stücke konnten noch keiner Straftat zugeordnet werden, deshalb wendet man sich an die Öffentlichkeit.

Wer den Schmuck erkennt, soll sich bitte an die Polizeiinspektion Hausmannstätten wenden: Tel. 059133 - 6139.