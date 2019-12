In der Schule, bei der Feuerwehr, in der Pfarre: Franz Neubauer (64) scheut keine Mühen, wenn es um den Nächsten geht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Neubauer © Herbert Pendl

Aus den eigenen Erfahrungen weiß man es vielleicht: Zu den beliebtesten Erwachsenen in den Schulen gehören die Schulwarte. Auch Franz Neubauer übt diesen Beruf aus. Oder besser gesagt, übte. Denn mit Anfang Dezember verabschiedete er sich in den Urlaub, der dann im kommenden Jahr nahtlos in den Ruhestand übergehen wird.