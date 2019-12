In den frühen Morgenstunden ist am Freitag auf der B67 ein Pkw nach einer Kollision über die Böschung gestürzt. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Unfall in Gratkorn

© FF Gratkorn Markt

Schwerer Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden des Freitag auf der B67 in Gratkorn: Nahe der BP-Tankstelle kam es kurz vor sechs Uhr morgens laut Feuerwehr Gratkorn Markt zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der Pkw kam durch den Aufprall von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung, er kam am Dach zu liegen.