Spektakulärer Unfall auf der L 301 in Hitzendorf. Ein Auto geriet auf die Gegenfahrbahn, raste über die Leitschiene, überschlug sich und landete vor einem Haus.

Spektakulärer Unfall © FF Steinberg-Rohrbach

Die Feuerwehren Steinberg-Rohrbach und Hitzendorf wurden am Montag kurz vor 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Niederberg gerufen.

Am Einsatzort staunten die Einsatzkräfte: Nahe der L 301 lag vor einem Haus ein Autowrack am Dach.