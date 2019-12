Kleine Zeitung +

Bekannte Drogerie am Hauptplatz sperrt zu Nach 107 Jahren endet in Frohnleiten eine Ära

Am 31. Dezember tritt Siegfried Ullrich die Pension an. Er sperrt seine Drogerie und sein Fotogeschäft in Frohnleiten für immer zu. Damit geht am Hauptplatz auch eine Epoche zu Ende.