Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Teil des Zaunes bohrte sich ins Auto © FF Eisbach-Rein

Was zu dem spektakulären Unfall am Sonntagabend in Eisbach-Rein (Graz-Umgebung) geführt hat, ist unklar. Die drei jungen Insassen aus dem Grazer Raum kamen jedoch äußerst glimpflich davon. Der Holzpflock eines Weidezauns hatte sich durch den Motorraum in das Wageninnere gebohrt.