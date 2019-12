Facebook

© Stadt Graz/Foto Fischer

Für die meisten mag ein Perchtenlauf nicht gerade der romantischste Ort sein, den sie sich vorstellen können. Aber: "Ich bin nicht der Typ, der so etwas im Urlaub am Strand macht", sagt Edgar Beichler. Schließlich ist er Obmann des rund 30-köpfigen Hitzendorfer Perchtenvereins "Mastemas Dæmonia" (vormals "Hitzendorfer Kirschen-Teifln"), in dem seine Freundin Birgit Holzmann ebenfalls kräftig mitmischt. Auch am Sonntag war sie beim großen Grazer Perchtenlauf als Begleitperson dabei - wo eine große Überraschung auf sie wartete.