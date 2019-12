Kein Amtsmissbrauch Hart bei Graz: Alle fünf Angeklagten freigesprochen

Im Prozess gegen Ex-Bürgermeister Payer & Co. von Hart bei Graz wegen der Verbuchung von Barvorlagen wurden alle fünf Angeklagten freigesprochen (nicht rechtskräftig).

Hart bei Graz © klz/hoffmann

Amtsmissbrauch wurde fünf Organen (Ex-Bürgermeister, zwei Ex-Gemeindekassiere, zwei frühere Amtsleiter) der Gemeinde Hart bei Graz vorgeworfen. Heute, Montag, wurde das Verfahren in Graz fortgesetzt, Zeugen waren am Wort. Am Nachmittag fiel das Urteil: Alle fünf Angeklagten wurden freigesprochen (nicht rechtskräftig).