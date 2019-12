Kleine Zeitung +

Um 36 Millionen Euro Trotz Riesenschulden: Hart bei Graz hofft auf ein neues Schulzentrum

In Hart, verschuldet mit mehr als 20 Millionen Euro, sprachen sich in einer Umfrage 65 Prozent für die Errichtung eines neuen Schulcampusses aus. Jetzt ist der Gemeinderat am Zug. Dieser ist aber gespalten. Indes findet heute ein weiterer Verhandlungstag rund um die Schuldenmisere statt.