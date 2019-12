Facebook

Das ganze Rad hatte sich gelöst © FF Deutschfeistritz

Zu einer gefährlichen Situation kam es am Donnerstagabend auf der Pyhrnautobahn (A9) nördlich von Graz. Auf Höhe Deutschfeistritz begann an einem in Richtung Süden fahrenden Lkw ein Reifen zu brennen. In weiterer Folge löste sich das gesamte brennende Rad vom Schwerfahrzeug.